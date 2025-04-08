Песков заявил, что переговоры с Японией по миру пока невозможны
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Говорить о переговорах по мирному договору с Японией пока невозможно, учитывая враждебный антироссийский курс Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На фоне такой позиции Токио, которая, кстати говоря, сохраняется, то есть слова о желании выйти на мирный договор — это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, — это совсем другое. Мы исходим из реального положения дел», — отметил представитель Кремля.
По его словам, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров, и контактов вс Токио сейчас нет.
Напомним, в ежегодном докладе «Синяя книга» Министерства иностранных дел Японии значится, что Токио нацелен на заключение мирного договора с Москвой, несмотря на обострение двусторонних отношений. При этом МИД использовал жёсткую формулировку о «незаконной оккупации» Курильских островов. Токио игнорирует историческую подоплёку вопроса и тот факт, что Страна восходящего солнца в 1945 году подписала капитуляцию и согласилась с утратой территорий.