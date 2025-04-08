Песков заявил, что переговоры с Японией по миру пока невозможны

Говорить о переговорах по мирному договору с Японией пока невозможно, учитывая враждебный антироссийский курс Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На фоне такой позиции Токио, которая, кстати говоря, сохраняется, то есть слова о желании выйти на мирный договор — это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, — это совсем другое. Мы исходим из реального положения дел», — отметил представитель Кремля.