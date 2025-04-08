Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила в Telegram-канале изображение послевоенного советского агитационного плаката «Денацификация по англо-американски», который изобличает отношение Запада к нацизму. По словам дипломата, с тех пор мало что изменилось.

На плакате изображены два западных офицера, исследующих содержимое черепа военачальника в нацистской форме. Один из них замечает: «Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит».

«С 1948 года мало что изменилось», — прокомментировала Захарова.