Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 21:44

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске

Мощный взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Мощный взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Серия мощных взрывов прогремела в Харькове поздним вечером 8 апреля. По данным украинского издания «Общественное. Новости», зафиксировано не менее 17 «прилётов».

Российские военкоры утверждают, что удары по военным объектам в городе наносят беспилотники «Герань». Также около десяти взрывов раздались в Днепропетровске.

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А недавно взрывы прогремели и в украинской столице. Воздушная тревога включалась в Киеве трижды за ночь.

Тимур Хингеев
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