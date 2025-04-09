Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске
Мощный взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov
Серия мощных взрывов прогремела в Харькове поздним вечером 8 апреля. По данным украинского издания «Общественное. Новости», зафиксировано не менее 17 «прилётов».
Российские военкоры утверждают, что удары по военным объектам в городе наносят беспилотники «Герань». Также около десяти взрывов раздались в Днепропетровске.
А недавно взрывы прогремели и в украинской столице. Воздушная тревога включалась в Киеве трижды за ночь.