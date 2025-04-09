Полевой офис RT в секторе Газа попал под обстрел ЦАХАЛ

Полевой офис RT Arabic попал под обстрел со стороны Армии обороны Израиля в секторе Газа. В момент удара внутри находились журналисты канала, которые чудом остались живы. Однако без жертв не обошлось.

«К сожалению, погиб местный журналист Юсеф аль-Хазиндар, который находился в нём [офисе] во время обстрела», — сообщили в RT.

Кроме того, в результате удара ранения получил журналист Ихаб ал-Бурдени. За его жизнь борются медики.