Полевой офис RT в секторе Газа попал под обстрел ЦАХАЛ
Израильская САУ ведёт огонь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem
Полевой офис RT Arabic попал под обстрел со стороны Армии обороны Израиля в секторе Газа. В момент удара внутри находились журналисты канала, которые чудом остались живы. Однако без жертв не обошлось.
«К сожалению, погиб местный журналист Юсеф аль-Хазиндар, который находился в нём [офисе] во время обстрела», — сообщили в RT.
Кроме того, в результате удара ранения получил журналист Ихаб ал-Бурдени. За его жизнь борются медики.
Ранее в результате атаки ЦАХАЛ на сирийскую провинцию Дераа погибли десять человек. Наземные силы Израиля также предприняли попытку проникнуть на территорию САР, но были вынуждены отойти из-за вооружённого сопротивления.