Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 22:30

Полевой офис RT в секторе Газа попал под обстрел ЦАХАЛ

Израильская САУ ведёт огонь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Израильская САУ ведёт огонь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Полевой офис RT Arabic попал под обстрел со стороны Армии обороны Израиля в секторе Газа. В момент удара внутри находились журналисты канала, которые чудом остались живы. Однако без жертв не обошлось.

«К сожалению, погиб местный журналист Юсеф аль-Хазиндар, который находился в нём [офисе] во время обстрела», — сообщили в RT.

Кроме того, в результате удара ранения получил журналист Ихаб ал-Бурдени. За его жизнь борются медики.

Израильские вертолёты «сложили» лагерь беженцев на юге Ливана
Израильские вертолёты «сложили» лагерь беженцев на юге Ливана

Ранее в результате атаки ЦАХАЛ на сирийскую провинцию Дераа погибли десять человек. Наземные силы Израиля также предприняли попытку проникнуть на территорию САР, но были вынуждены отойти из-за вооружённого сопротивления.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar