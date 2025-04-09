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8 апреля, 22:06

Зарплата задержанного за хищение ректора ПсковГУ выросла вдвое за три года

Наталья Ильина. Обложка © Telegram / Псковский государственный университет

Наталья Ильина. Обложка © Telegram / Псковский государственный университет

Зарплата ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, которую задержали по делу о хищении бюджетных средств, выросла вдвое за последние три года. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Официальная зарплата Ильиной с 2021 года по 2023 год, согласно справкам о доходах, выросла более чем в два раза», — рассказали агентству.

Из деклараций также следует, что в 2019 году ректор заработала 2,7 миллиона рублей, а на следующий год её доход составил уже свыше 15 миллионов.

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Ранее Life.ru выяснил, что Ильина стала фигуранткой уголовного дела после крупного скандала в вузе. Преподаватели обвинили руководительницу в хищениях их зарплат. Ректор повысила работникам зарплаты, но разницу между прежними и новыми суммами забирала себе.

Тимур Хингеев
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