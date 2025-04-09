SHOT: Взрывы раздались над Энгельсом и в пригороде Славянска-на-Кубани

Ещё два российских региона сотряслись от череды мощных взрывов в ночь на 9 апреля. Звуки работы средств ПВО были слышны в Саратовской области и Краснодарском крае, сообщил SHOT со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что слышали не менее пяти взрывов над проспектом Химиков в Энгельсе. Незадолго до этого в небе прозвучал характерный звук пролёта БПЛА. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал граждан об угрозе воздушной атаки.

Звуки взрывов. Видео © Telegram / SHOT

Кроме того, несколько взрывов были слышны в пригороде Славянска-на-Кубани, а также в городе Крымск и станице Раевская Краснодарского края.