SHOT: Взрывы раздались над Энгельсом и в пригороде Славянска-на-Кубани
Прогремело не менее пяти взрывов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arieleon
Ещё два российских региона сотряслись от череды мощных взрывов в ночь на 9 апреля. Звуки работы средств ПВО были слышны в Саратовской области и Краснодарском крае, сообщил SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что слышали не менее пяти взрывов над проспектом Химиков в Энгельсе. Незадолго до этого в небе прозвучал характерный звук пролёта БПЛА. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал граждан об угрозе воздушной атаки.
Звуки взрывов. Видео © Telegram / SHOT
Кроме того, несколько взрывов были слышны в пригороде Славянска-на-Кубани, а также в городе Крымск и станице Раевская Краснодарского края.
А ранее серия взрывов прогремела и в Таганроге. По словам местных, над городом раздались от трёх до семи взрывов. Громкие звуки сопровождались яркими вспышками в небе. Очевидцы утверждают, что вражеские дроны летели к местному порту.