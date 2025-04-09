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Регион
8 апреля, 22:53

SHOT: Взрывы раздались над Энгельсом и в пригороде Славянска-на-Кубани

Прогремело не менее пяти взрывов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Прогремело не менее пяти взрывов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Ещё два российских региона сотряслись от череды мощных взрывов в ночь на 9 апреля. Звуки работы средств ПВО были слышны в Саратовской области и Краснодарском крае, сообщил SHOT со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что слышали не менее пяти взрывов над проспектом Химиков в Энгельсе. Незадолго до этого в небе прозвучал характерный звук пролёта БПЛА. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал граждан об угрозе воздушной атаки.

Звуки взрывов. Видео © Telegram / SHOT

Кроме того, несколько взрывов были слышны в пригороде Славянска-на-Кубани, а также в городе Крымск и станице Раевская Краснодарского края.

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А ранее серия взрывов прогремела и в Таганроге. По словам местных, над городом раздались от трёх до семи взрывов. Громкие звуки сопровождались яркими вспышками в небе. Очевидцы утверждают, что вражеские дроны летели к местному порту.

Тимур Хингеев
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