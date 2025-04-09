Новая фобия: Американец кашлянул от души и остался без одного яичка

Жителя американского штата Теннесси госпитализировали после сильного кашля. Однако мужчина попал в больницу вовсе не из-за простуды, а по причине самопроизвольного разрыва яичка. Редкую ситуацию врачи описали в журнале Cureus.

68-летний «счастливчик» был доставлен в медучреждение с острой болью и отёком в мошонке. Осмотр и компьютерная томография выявили разрыв яичка без внешней травмы. По словам мужчины, всё произошло после приступа кашля. Пациента успешно прооперировали, но вот спасти яичко не удалось. Попутно у американца диагностировали перенесённый инфаркт и аневризму аорты.