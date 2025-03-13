Грозит потерей зубов: Врач рассказал Life.ru, что опаснее — громкое или сдержанное чихание

Чихание — это резкий выдох, направленный через нос, основной целью которого является очистка носоглотки от раздражителей. Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru объяснил, что провоцируют этот процесс разные факторы: зуд в носу, раздражение слизистой, аллергические реакции или даже дискомфорт в глазах.

Некоторые люди чихают очень громко, и это не просто индивидуальная особенность, а результат того, как организм приспособился к этому рефлексу.

Я просто знаю людей, которые чихают действительно очень громко. Сам отношусь к этой категории. Но в основном проблемы, с которыми я сталкивался у моих знакомых и у меня, — это зубы вылетают. Искусственные зубы, если они не закреплены в верхнюю челюсть. Коронка может выскочить, особенно передних резцов, при чихании. Андрей Звонков Врач-терапевт

Громкое чихание может быть опасно не только для самого человека, но и для окружающих. Внезапный сильный звук способен напугать, а в некоторых случаях даже привести к потере сознания. Человек может нечаянно что-то уронить, споткнуться или нанести вред себе и другим. Поэтому лучше всего контролировать процесс, чихая в платок или сгиб локтя.

Сдерживание чихания, напротив, представляет собой ещё большую угрозу. Если человек намеренно зажимает рот и нос, чтобы не чихнуть, в дыхательной системе создаётся чрезмерное давление. Это может привести к повреждению слизистой, а в редких случаях даже к серьёзным последствиям, таким как травма лёгкого или пневмоторакс.

«Отдача воздуха может вызвать определённые травмы лёгкого. Такое может быть, конечно. Это маловероятно, нечасто происходит, но исключить такую ситуацию нельзя. Даже может развиться пневмоторакс в таких случаях», — заключил он.