Россиянам подсказали доступный способ продлить жизнь на 2-3 года

Регулярное закаливание и криотерапия могут продлить жизнь на два-три года, полагает терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По её словам, данные процедуры улучшают состояние здоровья, замедляя процессы старения в организме.

Кроме того, низкие температуры способны активизировать защитные механизмы организма, необходимые для борьбы со стрессом и воспалениями. Собеседница NEWS.ru подчеркнула, что положительные результаты подтверждены научными исследованиями.