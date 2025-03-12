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12 марта, 15:40

Россиянам подсказали доступный способ продлить жизнь на 2-3 года

Врач Тен: Регулярное закаливание и криотерапия могут продлить жизнь на 2-3 года

Регулярное закаливание и криотерапия могут продлить жизнь на два-три года, полагает терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По её словам, данные процедуры улучшают состояние здоровья, замедляя процессы старения в организме.

Кроме того, низкие температуры способны активизировать защитные механизмы организма, необходимые для борьбы со стрессом и воспалениями. Собеседница NEWS.ru подчеркнула, что положительные результаты подтверждены научными исследованиями.

«Например, холодные обливания две-три минуты в день увеличивают выработку норадреналина, улучшающего когнитивные функции и подавляющего хроническое воспаление — ключевой фактор старения. Криотерапия (-110 °C) стимулирует выработку «белка долголетия» FOXO3, связанного с защитой ДНК от повреждений», — отметила эксперт.

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Ранее врач развеяла главные мифы об укреплении иммунитета, подчеркнув, что закаливание эффективно в любом возрасте. Кроме того, толстяков предупредили об опасности тренировок. А ещё врач назвала растения, которых стоит остерегаться аллергикам весной.

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Борис Эльфанд
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