Летальность 70%: Назван смертельный вид кандидоза

При инвазивном кандидозе летальность достигает 70%, предупредила россиян заведующая централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ имени Петровского Любовь Селиванова. Данный вид недуга поражает большинство систем организма, подчеркнула она в интервью «Газете.ru».

Чаще всего инвазивный кандидоз возникает у пациентов, которые уже находятся в реанимации и получают длительное системное антибактериальное лечение из-за какой-либо другой инфекции. При развитии недуга у людей появляется затяжная лихорадка, которая не реагирует на антибиотикотерапию. Для точного диагноза врачи берут кровь на посев, уточнила эксперт.