Летальность 70%: Назван смертельный вид кандидоза
Врач Селиванова: При инвазивном кандидозе летальность достигает 70%
При инвазивном кандидозе летальность достигает 70%, предупредила россиян заведующая централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ имени Петровского Любовь Селиванова. Данный вид недуга поражает большинство систем организма, подчеркнула она в интервью «Газете.ru».
Чаще всего инвазивный кандидоз возникает у пациентов, которые уже находятся в реанимации и получают длительное системное антибактериальное лечение из-за какой-либо другой инфекции. При развитии недуга у людей появляется затяжная лихорадка, которая не реагирует на антибиотикотерапию. Для точного диагноза врачи берут кровь на посев, уточнила эксперт.
«Candida обычно обитает в кишечнике, но может попасть в кровоток при снижении иммунитета. По мере распространения инфекции воспаление переходит в опасную для жизни генерализованную форму с поражением печени, головного мозга, сердца и других внутренних органов (грибковый сепсис)», — отметила врач-клинический фармаколог.
Ранее врач предупредила о глобальной угрозе, исходящей от любителей пить антибиотики просто так. В частности, бесконтрольный приём медикаментов может вызвать аллергию, диарею, кандидоз и отравление. Кроме того, Life.ru узнал про 7 опасных привычек, уничтожающих мочевой пузырь.