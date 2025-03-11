Названы три причины боли и пульсации в висках, которые разрывают вашу голову
Врач Барышев: Боль и пульсацию в висках может вызвать сдавливание артерий
Боль и пульсацию в висках может вызвать сдавливание артерий, предупредил россиян врач-невролог, мануальный терапевт Максим Барышев. Он подчеркнул, что кровоток мозга обеспечивается за счёт работы сонных и позвоночных артерий. Соответственно, сдавливание одной артерии приводит к усилению кровотока по остальным, из-за чего возникают боль и пульсация.
Кроме того, боль и пульсация в висках могут возникнуть из-за роста внутричерепного давления. К негативному состоянию, по словам эксперта, приводит нарушение работы вен, в результате чего организм спазмирует артерии для повышения давления в сосудах мозга. Третья причина заключается в воспалении троичного лицевого нерва, отвечающего за работу жевательных мышц.
«Он может поражаться вирусом герпеса и прекратить давать адекватные стимулы в жевательные мышцы. Это влечёт за собой смещение и нарушение работы челюсти. А когда челюсть работает с одной стороны, ее движение может косвенно пережимать сосуды височной области», — отметил собеседник «Газеты.ru».
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