Названы три причины боли и пульсации в висках, которые разрывают вашу голову

Боль и пульсацию в висках может вызвать сдавливание артерий, предупредил россиян врач-невролог, мануальный терапевт Максим Барышев. Он подчеркнул, что кровоток мозга обеспечивается за счёт работы сонных и позвоночных артерий. Соответственно, сдавливание одной артерии приводит к усилению кровотока по остальным, из-за чего возникают боль и пульсация.

Кроме того, боль и пульсация в висках могут возникнуть из-за роста внутричерепного давления. К негативному состоянию, по словам эксперта, приводит нарушение работы вен, в результате чего организм спазмирует артерии для повышения давления в сосудах мозга. Третья причина заключается в воспалении троичного лицевого нерва, отвечающего за работу жевательных мышц.