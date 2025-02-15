Раскрыта неожиданная опасность кресел с ортопедическими спинками

Пересаживаться с обычного кресла на ортопедическое опасно для здоровья, предупредил врач-невролог Александр Бабушкин. Он подчеркнул, что специальная спинка может перераспределить напряжение на другие группы мышц и способствовать увеличению рубцовых тканей.

«С одной стороны, ортопедическая спинка, безусловно, снижает нагрузку на спину. Но важно понимать, что напряжение связок, рубцово-спаечные процессы в мышцах спины — это защитно-приспособительная реакция организма», — отметил собеседник NEWS.ru .

По его словам, негативный эффект при смене кресла является неизбежным явлением. Также эксперт призвал при длительном сидении давать отдых спине, что лучше всего делать в движении, а не в статичной позе, тем более не в положении лёжа.