Раскрыта неожиданная опасность кресел с ортопедическими спинками
Невролог Бабушкин считает опасным переход с обычного кресла на ортопедическое
Пересаживаться с обычного кресла на ортопедическое опасно для здоровья, предупредил врач-невролог Александр Бабушкин. Он подчеркнул, что специальная спинка может перераспределить напряжение на другие группы мышц и способствовать увеличению рубцовых тканей.
«С одной стороны, ортопедическая спинка, безусловно, снижает нагрузку на спину. Но важно понимать, что напряжение связок, рубцово-спаечные процессы в мышцах спины — это защитно-приспособительная реакция организма», — отметил собеседник NEWS.ru.
По его словам, негативный эффект при смене кресла является неизбежным явлением. Также эксперт призвал при длительном сидении давать отдых спине, что лучше всего делать в движении, а не в статичной позе, тем более не в положении лёжа.
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