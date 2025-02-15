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15 февраля, 12:33

Раскрыта неожиданная опасность кресел с ортопедическими спинками

Невролог Бабушкин считает опасным переход с обычного кресла на ортопедическое

Пересаживаться с обычного кресла на ортопедическое опасно для здоровья, предупредил врач-невролог Александр Бабушкин. Он подчеркнул, что специальная спинка может перераспределить напряжение на другие группы мышц и способствовать увеличению рубцовых тканей.

«С одной стороны, ортопедическая спинка, безусловно, снижает нагрузку на спину. Но важно понимать, что напряжение связок, рубцово-спаечные процессы в мышцах спины — это защитно-приспособительная реакция организма», — отметил собеседник NEWS.ru.

По его словам, негативный эффект при смене кресла является неизбежным явлением. Также эксперт призвал при длительном сидении давать отдых спине, что лучше всего делать в движении, а не в статичной позе, тем более не в положении лёжа.

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freepik

Борис Эльфанд
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