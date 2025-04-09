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Регион
9 апреля, 04:08

Плата за вывоз мусора может измениться в регионах: Кому придут новые платёжки?

«Известия»: Стоимость вывоза мусора в регионах могут привязать к площади жилища

Мусорщик за работой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / degetzica

Мусорщик за работой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / degetzica

В ряде регионов России может измениться система расчёта платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Стоимость услуги планируют привязать не к количеству зарегистрированных жильцов, а к площади жилища, стало известно газете «Известия».

Напомним, что сейчас в некоторых субъектах страны плата рассчитывается исходя из количества прописанных в квартире человек. Указанная схема используется ещё со времён СССР. Однако в ходе недавнего совещания властям этих регионов поручили оценить новую систему оплаты с привязкой к площади.

По информации издания, данная система уже действует в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Иркутской, Калужской и ряде других областей. В Минприроды подчеркнули, что окончательное решение по изменению системы оплаты остаётся за региональными властями.

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Антон Голыбин
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