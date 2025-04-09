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Регион
9 апреля, 05:23

В США указали на рост экономики России под мощнейшими санкциями

Политолог Слебода: Российская промышленность справилась с внешним давлением

Западные санкции не сумели пробить экономику РФ, которая в итоге отлично справилась с внешним давлением. Об этом сообщил американский политолог Марк Слебода на YouTube.

С его слов, России удалось заработать немало денег, заполнив опустевшие после ухода западных компаний ниши и восстановив промышленность. Сейчас российским властям приходится замедлять экономику, чтобы не было «перегрева», но, с учётом всего давления извне, Россия чувствует себя замечательно. Эксперт заметил, что сейчас Вашингтон грозится новыми санкциями, однако экономика РФ даже в таких условиях выросла на 4%, пока Европе и самим США приходится довольствоваться меньшими показателями.

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Запад всегда использовал санкции как рычаг давления на РФ, рассчитывая, что Москва будет умолять об их снятии, но в итоге Россия даже не просит о смягчении ограничений, на что ранее указывал глава РФПИ Дмитриев.

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Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Владимир Озеров
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