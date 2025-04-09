Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 05:48

Грузовик с гуманитарным грузом для бойцов СВО из Прикамья сгорел при атаке БПЛА

Пермские волонтёры направили военным в зоне СВО гуманитарную помощь, однако по пути на фронт грузовик с ней попал под удар беспилотника Вооружённых сил Украины. В итоге весь груз сгорел, сообщила пресс-служба Гуманитарного центра Прикамья.

Грузовик с гуманитаркой. Видео © Пресс-служба Гуманитарного центра Прикамья

В результате атаки украинского БПЛА сгорело всё содержимое грузовика, включая маскировочные сети, дизельный генератор и тактическую обувь. Это случилось на Урале, во время перегрузки колонны.

«Собранные с большим трудом вещи полностью сгорели. Ребятам везли самое необходимое для фронта. Теперь нужно срочно восполнить потери — бойцы не могут ждать», — сообщили волонтёры.

Гуманитарный центр объявил повторный сбор помощи бойцам ВС РФ.

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Ранее в Таганроге Ростовской области раздалась серия мощных взрывов. По предварительной информации, это были ракеты системы ПВО, которая отражала атаку беспилотников на город. Очевидцы сообщили, что дроны летели к порту.

Обложка ©

Пресс-служба Гуманитарного центра Прикамья

Владимир Озеров
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