Грузовик с гуманитарным грузом для бойцов СВО из Прикамья сгорел при атаке БПЛА
Пермские волонтёры направили военным в зоне СВО гуманитарную помощь, однако по пути на фронт грузовик с ней попал под удар беспилотника Вооружённых сил Украины. В итоге весь груз сгорел, сообщила пресс-служба Гуманитарного центра Прикамья.
Грузовик с гуманитаркой. Видео © Пресс-служба Гуманитарного центра Прикамья
В результате атаки украинского БПЛА сгорело всё содержимое грузовика, включая маскировочные сети, дизельный генератор и тактическую обувь. Это случилось на Урале, во время перегрузки колонны.
«Собранные с большим трудом вещи полностью сгорели. Ребятам везли самое необходимое для фронта. Теперь нужно срочно восполнить потери — бойцы не могут ждать», — сообщили волонтёры.
Гуманитарный центр объявил повторный сбор помощи бойцам ВС РФ.
Ранее в Таганроге Ростовской области раздалась серия мощных взрывов. По предварительной информации, это были ракеты системы ПВО, которая отражала атаку беспилотников на город. Очевидцы сообщили, что дроны летели к порту.
Пресс-служба Гуманитарного центра Прикамья