Многодетным матерям пересчитают пенсии: кто получит больше и на сколько

Почти 400 тысячам многодетных матерей будет произведён перерасчёт пенсий, законопроект Минтруда РФ отменит ограничение в шесть лет по учёту периода ухода за ребёнком в пенсионном стаже. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Сейчас в стаж включается время ухода за ребёнком до полутора лет, но не более чем за четырьмя детьми. Планируется, что нововведение начнёт действовать с 2026 года и потребует ежегодного выделения из бюджета около десяти миллиардов рублей.

«Пересчёт может привести к увеличению размеров пенсии у многодетных матерей, находящихся на пенсии, максимально до 1180 рублей для матерей с пятью детьми, 2360 рублей — с шестью и так далее», — заявил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, слова которого передаёт РБК.