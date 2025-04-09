Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 05:59

Многодетным матерям пересчитают пенсии: кто получит больше и на сколько

РБК: Почти 400 тысячам многодетных матерей пересчитают пенсии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Почти 400 тысячам многодетных матерей будет произведён перерасчёт пенсий, законопроект Минтруда РФ отменит ограничение в шесть лет по учёту периода ухода за ребёнком в пенсионном стаже. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Сейчас в стаж включается время ухода за ребёнком до полутора лет, но не более чем за четырьмя детьми. Планируется, что нововведение начнёт действовать с 2026 года и потребует ежегодного выделения из бюджета около десяти миллиардов рублей.

«Пересчёт может привести к увеличению размеров пенсии у многодетных матерей, находящихся на пенсии, максимально до 1180 рублей для матерей с пятью детьми, 2360 рублей — с шестью и так далее», — заявил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, слова которого передаёт РБК.

Многодетная жительница Нижегородской области получила звание «Мать-героиня»
Многодетная жительница Нижегородской области получила звание «Мать-героиня»

Ранее в Госдуме предложили улучшить поддержку для семей, которые воспитывают десять и более детей. Планируется, что родители получат надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке. Расходы государства на такие льготы не сильно повлияют на бюджет России, потому что в стране на данный момент не так много подобных семей. При этом поддержка сможет значительно улучшить качество жизни.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Пенсии
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Дети
  • Минтруд РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar