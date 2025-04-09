США передадут Украине отмычки и оборудование для взлома кодовых замков

Госдеп США решил отправить Киеву отмычки и оборудование для вскрытия кодовых замков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственные документы Соединённых Штатов.

Госдеп закупит для Украины товары по 39 наименованиям, в числе которых обычные отмычки и устройства для отпирания кодовых замков. Оно позволит открывать машины без ключей, вырубая в них сигнализацию. Оборудование в списке есть практически для всех марок автомобилей.

Такие же устройства будут закуплены, чтобы украинские спецслужбы могли проникать в гаражи. Всё это добро отправится на Украину в рамках сотрудничества по борьбе с распространением наркотиков. В документах сказано, что американское бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков проводило для своих украинских коллег тренировки и консультации, чтобы повысить их эффективность.