Работающих россиянок с детьми могут освободить от подоходного налога

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков хотят избавить женщин с детьми от налогов на доходы. Документ планируется представить на рассмотрение, однако конкретных сроков не названо.

Согласно проекту, женщины до 30 лет не должны платить НДФЛ, если они родили или усыновили первого ребёнка. При этом их доход не должен быть больше трёхкратного объёма МРОТ. Кроме того, матерей любого возраста хотят освободить от уплаты налога, если они родят или усыновят второго ребёнка, а их доход не будет вчетверо превышать минимальный размер оплаты труда.

Миронов отметил в беседе с РИА «Новости», что таким образом власти дадут дополнительный стимул, чтобы увеличить рождаемость в стране, а Бабаков назвал это «инвестицией в будущее России».