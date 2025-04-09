Уже 98 тел вытащили из ночного клуба в Доминикане после обрушения крыши

Количество погибших при крушении крыши в ночном клубе Jet Set в столице Доминикане, Санто-Доминго, увеличилось до 98. Об этом сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес, слова которого приводит агентство Франс Пресс.