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9 апреля, 07:18

Уже 98 тел вытащили из ночного клуба в Доминикане после обрушения крыши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_Photos

Количество погибших при крушении крыши в ночном клубе Jet Set в столице Доминикане, Санто-Доминго, увеличилось до 98. Об этом сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

«Предварительное число погибших выросло до 98», — заявил он.

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Напомним, что в столице Доминиканы Санто-Доминго крыша ночного клуба обрушилась прямо на людей. Трагедия попала на видео. Президент страны Луис Абинадер выразил свои соболезнования родственникам погибших.

Владимир Озеров
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