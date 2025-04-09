Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 07:45

МИД Китая: Пекин не отправлял военных для участия в конфликте на Украине

Здание МИД Китая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / testing

Здание МИД Китая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / testing

Китай не посылал военных на Украину для участия в конфликте. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Правительство КНР всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооружённого конфликта, избегать вовлечённости в какой бы то ни было форме, в том числе воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», — сказал дипломат, отвечая на брифинге на вопрос украинского журналиста.

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Ранее в КНР объяснили, как Россия может заблокировать отправку китайских миротворцев на Украину. Без подходящего мандата ООН азиатская страна не будет владеть правовой базой для отправки миротворческого контингента, отметили эксперты.

Никита Никонов
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