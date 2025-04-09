МИД Китая: Пекин не отправлял военных для участия в конфликте на Украине
Здание МИД Китая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / testing
Китай не посылал военных на Украину для участия в конфликте. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Правительство КНР всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооружённого конфликта, избегать вовлечённости в какой бы то ни было форме, в том числе воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», — сказал дипломат, отвечая на брифинге на вопрос украинского журналиста.
Ранее в КНР объяснили, как Россия может заблокировать отправку китайских миротворцев на Украину. Без подходящего мандата ООН азиатская страна не будет владеть правовой базой для отправки миротворческого контингента, отметили эксперты.