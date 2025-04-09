МИД Китая: Пекин не отправлял военных для участия в конфликте на Украине

Китай не посылал военных на Украину для участия в конфликте. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Правительство КНР всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооружённого конфликта, избегать вовлечённости в какой бы то ни было форме, в том числе воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон», — сказал дипломат, отвечая на брифинге на вопрос украинского журналиста.