В КНР объяснили, как Россия может заблокировать отправку китайских миротворцев на Украину

Российская Федерация как член Совбеза ООН может наложить вето на отправку военных из Китая на Украину. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

«Учитывая, что Россия отвергает европейских миротворцев и предпочитает контролировать ситуацию на своих условиях, миротворческая инициатива с участием Китая столкнётся со значительным дипломатическим препятствием», — пишет издание.

Агентство пишет, что без подходящего мандата ООН Китай не будет владеть правовой базой для отправки миротворческого контингента.