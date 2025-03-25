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25 марта, 16:23

«Последний козырь»: В Китае заявили о серьёзной угрозе со стороны Зеленского

Tencent: Зеленский из-за безвыходной ситуации может подорвать украинские АЭС

Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за безвыходного положения может подорвать украинские АЭС, предположили в издании Tencent. В сложившихся обстоятельствах такое решение является его последним козырем.

В китайском издании припомнили слова Зеленского, что он намерен сражаться до последнего украинца. В попытках «умереть стоя, нежели жить на коленях» глава киевского режима может выбрать именно тактику с подрывом АЭС. Это дорого обойдётся и Европе, и США.

Ранее Life.ru сообщал, что министр энергетики США Крис Райт заявил о том, что Вашингтон хочет получить управление атомными электростанциями, которые расположены на территории Украины. Кроме того, Дональд Трамп недавно отметил, что провёл соответствующий разговор с Владимиром Зеленским. Глава киевского режима подчеркнул, что обсуждал с президентом США судьбу Запорожской АЭС.

Буданов* предлагал взорвать все АЭС на Украине
Буданов* предлагал взорвать все АЭС на Украине
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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Полина Никифорова
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