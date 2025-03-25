Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за безвыходного положения может подорвать украинские АЭС, предположили в издании Tencent. В сложившихся обстоятельствах такое решение является его последним козырем.

В китайском издании припомнили слова Зеленского, что он намерен сражаться до последнего украинца. В попытках «умереть стоя, нежели жить на коленях» глава киевского режима может выбрать именно тактику с подрывом АЭС. Это дорого обойдётся и Европе, и США.