Учёный оценил перспективу воскрешения динозавров после эксперимента с «лютоволками»

Научные разработки американских учёных, которые «воскресили» вымерший вид «лютоволков», могут сыграть важную роль в процессе сохранения животных, находящихся на грани исчезновения, полагает кандидат биологических наук Константин Китаев. Однако, по его словам, исследователи не смогут вернуть доисторических обителей Земли, в том числе динозавров.

«Самые ближайшие родственники динозавров — птицы, но они от них, как мы можем заметить, очень сильно отличаются. Поэтому, когда мы говорим о «воскрешении», речь может идти о видах, которые «ближе» к нам по времени существования или, возможно, существуют и сейчас, но в очень малом количестве», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».