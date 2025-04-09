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9 апреля, 10:54

Учёный оценил перспективу воскрешения динозавров после эксперимента с «лютоволками»

Учёный Китаев не верит, что учёные смогут воскресить динозавров

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Научные разработки американских учёных, которые «воскресили» вымерший вид «лютоволков», могут сыграть важную роль в процессе сохранения животных, находящихся на грани исчезновения, полагает кандидат биологических наук Константин Китаев. Однако, по его словам, исследователи не смогут вернуть доисторических обителей Земли, в том числе динозавров.

«Самые ближайшие родственники динозавров — птицы, но они от них, как мы можем заметить, очень сильно отличаются. Поэтому, когда мы говорим о «воскрешении», речь может идти о видах, которые «ближе» к нам по времени существования или, возможно, существуют и сейчас, но в очень малом количестве», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

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Ужасный зверь из «Игры престолов»: Зачем генетики возродили лютоволков

Ранее в США «воскресили» вымерший 12 тысяч лет назад вид «лютоволков». По данным Bloomberg, биотехнологическая компания Colossal Biosciences «создала трёх ужасных волков — вид, популяризированный фэнтезийным сериалом «Игра престолов».

Борис Эльфанд
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