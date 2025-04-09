Секретарь парламента Замбии умер во время визита в Узбекистан

Секретарь Национальной ассамблеи Замбии Рой Мукоба Нгулубе скончался в Ташкенте, где находился в командировке для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС). Информацию подтвердила пресс-служба международной организации.

«Президент МПС Тулия Эксон и генсек Мартин Чунгонг глубоко опечалены известиями о смерти Роя Нгулубе», — сказано на сайте МПС.

Известно, что сердце Нгулубе перестало биться 7 апреля в 20:35 по ташкентскому времени. Причиной смерти стала кратковременная болезнь.

Известно, что юбилейная ассамблея Межпарламентского союза стала площадкой для встречи около 2 000 делегатов из 180 стран мира. Мероприятие, проводимое в Ташкенте на период с по 9 апреля, собрало представителей 15 государств-наблюдателей и более 25 международных и межпарламентских организаций.