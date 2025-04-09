Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 08:15

Секретарь парламента Замбии умер во время визита в Узбекистан

МПС: Секретарь парламента Замбии Нгулубе умер в Ташкенте во время командировки

Фото © Официальный сайт Парламента Замбии

Фото © Официальный сайт Парламента Замбии

Секретарь Национальной ассамблеи Замбии Рой Мукоба Нгулубе скончался в Ташкенте, где находился в командировке для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС). Информацию подтвердила пресс-служба международной организации.

«Президент МПС Тулия Эксон и генсек Мартин Чунгонг глубоко опечалены известиями о смерти Роя Нгулубе», — сказано на сайте МПС.

Известно, что сердце Нгулубе перестало биться 7 апреля в 20:35 по ташкентскому времени. Причиной смерти стала кратковременная болезнь.

Известно, что юбилейная ассамблея Межпарламентского союза стала площадкой для встречи около 2 000 делегатов из 180 стран мира. Мероприятие, проводимое в Ташкенте на период с по 9 апреля, собрало представителей 15 государств-наблюдателей и более 25 международных и межпарламентских организаций.

На 99-м году жизни умер актёр Юрий Максимов
На 99-м году жизни умер актёр Юрий Максимов

Ранее стало известно, что в возрасте 99 лет скончалась Ирмгард Фурхнер — машинистка, работавшая в нацистском концлагере Штуттгоф, располагавшемся недалеко от Польши. Смерть наступила в середине января, но известно о её кончине стало только сейчас.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • замбия
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar