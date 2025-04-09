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9 апреля, 08:59

США в Египте передали России мошенника, разыскиваемого с 2008 года

МВД: США в Каире передали РФ обвиняемого в крупном мошенничестве в Новокузнецке

Обвиняемый в мошенничестве Владимир Целлермаер, которого депортировали из США в РФ. Фото © Генеральная прокуратура России

Обвиняемый в мошенничестве Владимир Целлермаер, которого депортировали из США в РФ. Фото © Генеральная прокуратура России

США в столице Египта Каире передали России мужчину, обвиняемого в крупном мошенничестве. Его депортировали из Соединённых Штатов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Обвиняемый в мошенничестве Владимир Целлермаер, которого депортировали из США в РФ. Видео © Генеральная прокуратура России

«В Каире американские партнёры передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в мошенничестве, который был депортирован из США», — сказала Волк.

По версии следователей, в 2006-2007 годах обвиняемый в составе организованной группы участвовал в хищении денег у некоторых банков в Новокузнецке Кемеровской области. Злоумышленники оформляли кредиты на дорогие машины, а деньги делили между собой и тратили по своему усмотрению. Сумма ущерба составила несколько десятков миллионов рублей. В 2008 году было возбуждено уголовное дело, а суд принял решение арестовать вышеупомянутого фигуранта. Однако тогда ему удалось сбежать.

Депортированным оказался гражданин России Владимир Целлермаер. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, он обвиняется в хищении 32 миллионов рублей. В 2012 году его объявили в международный розыск. В Штатах мужчина нарушил иммиграционное законодательство, после чего его выдали РФ.

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Ранее сообщалось, что ФСБ и МВД при помощи искусственного интеллекта ликвидировали сети мошенников в 11 регионах РФ. В ходе рейдов были задержаны 15 связистов.

Никита Никонов
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