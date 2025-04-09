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9 апреля, 15:35

«За руль сесть не сможет»: Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительские права

Юрист Хаминский напомнил водителям о замене прав, истекших в 2022 году

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

В 2025 году необходимо заменить водительские права, срок действия которых истёк, но был автоматически продлён на три года в 2022. Об этом россиянам напомнил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Для того чтобы определить, когда нужно менять права, необходимо отсчитать три года с предыдущей даты окончания прав. <...> Если у водителя срок прав истекал в конце марта 2022 года, в апреле 2025-го он за руль без замены прав уже сесть не сможет», — отметил юрист в беседе с RT.

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Напомним, с 1 апреля в России прекратили автоматически продлевать водительские права. Согласно постановлению Правительства РФ, автомобилистам для замены прав нужно пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым документом.

Борис Эльфанд
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