Новые штрафы и большие скидки: Российским водителям рассказали о шести важных изменениях в апреле
«Газета.ru»: В апреле российских водителей ждёт шесть важных изменений
С 1 апреля российских водителей ждёт шесть важных изменений. Так, в РФ начнут штрафовать иностранных граждан, которые используют зарубежные водительские удостоверения и имеют вид на жительство, оформленный более года назад, пишет «Газета.ru». Также штраф грозит россиянам, которые въехали на территорию страны с иностранными правами до апреля 2024 года. Граждане Белоруссии и граждане РФ с белорусскими правами — исключение. Наказание составит от пяти до 15 тысяч рублей.
Второе изменение касается микроавтокредитов. С 1 апреля ЦБ сможет устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) для выдачи заёмных средств, чтобы проконтролировать рост закредитованности. Будет существенно снижена доля рискованных кредитов в банках и МФО. Ранее такие правила распространялись лишь на потребкредиты.
Кроме того, в апреле прогнозируется дальнейшее повышение цен на автомобили и большие скидки у ряда компаний. По словам эксперта Андрея Ольховского, на размер скидок влияет стоимость автомобилей — от 300 до 500 тысяч рублей, по некоторым брендам 1 млн рублей.
«Период скидок продлится до середины лета, но с каждой неделей выбор и разнообразие будут сокращаться», — отметил специалист.
Также во втором месяце весны прогнозируется значительный рост спроса на услуги шиномонтажа. Это повлечёт за собой повышение цен — на 15-30% в зависимости от диаметра колёс. Средняя цена технического обслуживания (ТО) авто будет примерно на уровне 30–50 тыс. рублей, отметил эксперт Никита Родионов.
С 17 апреля вводятся новые тарифы ОСАГО. При расчёте полисов для мотоциклистов станут учитывать мощность двигателя. Помимо того, на стоимость будут влиять возраст и стаж водителя.
Шестое изменение затрагивает мусоровозы. В апреле начнёт действовать мораторий на штрафы для такого вида автомобилей, пойманных на перевесе. Он продлится три года.
Ранее автоэксперт перечислил цвета автомобилей, которые брать выгоднее всего. При покупке новой машины автовладельцы редко думают о стоимости кузовного ремонта, особенно покраски, а зря.
Shutterstock / FOTODOM / BalanceFormCreative