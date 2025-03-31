Новые штрафы и большие скидки: Российским водителям рассказали о шести важных изменениях в апреле

С 1 апреля российских водителей ждёт шесть важных изменений. Так, в РФ начнут штрафовать иностранных граждан, которые используют зарубежные водительские удостоверения и имеют вид на жительство, оформленный более года назад, пишет «Газета.ru». Также штраф грозит россиянам, которые въехали на территорию страны с иностранными правами до апреля 2024 года. Граждане Белоруссии и граждане РФ с белорусскими правами — исключение. Наказание составит от пяти до 15 тысяч рублей.

Второе изменение касается микроавтокредитов. С 1 апреля ЦБ сможет устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) для выдачи заёмных средств, чтобы проконтролировать рост закредитованности. Будет существенно снижена доля рискованных кредитов в банках и МФО. Ранее такие правила распространялись лишь на потребкредиты.

Кроме того, в апреле прогнозируется дальнейшее повышение цен на автомобили и большие скидки у ряда компаний. По словам эксперта Андрея Ольховского, на размер скидок влияет стоимость автомобилей — от 300 до 500 тысяч рублей, по некоторым брендам 1 млн рублей.

«Период скидок продлится до середины лета, но с каждой неделей выбор и разнообразие будут сокращаться», — отметил специалист.

Также во втором месяце весны прогнозируется значительный рост спроса на услуги шиномонтажа. Это повлечёт за собой повышение цен — на 15-30% в зависимости от диаметра колёс. Средняя цена технического обслуживания (ТО) авто будет примерно на уровне 30–50 тыс. рублей, отметил эксперт Никита Родионов.

С 17 апреля вводятся новые тарифы ОСАГО. При расчёте полисов для мотоциклистов станут учитывать мощность двигателя. Помимо того, на стоимость будут влиять возраст и стаж водителя.

Шестое изменение затрагивает мусоровозы. В апреле начнёт действовать мораторий на штрафы для такого вида автомобилей, пойманных на перевесе. Он продлится три года.