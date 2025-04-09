Сотрудницу МИД России задержали во Франции, Москва требует объяснений от Парижа

МИД РФ вызвал французского посла и направил ноту протеста в связи с задержанием сотрудницы российского дипведомства во Франции. Об этом заявила Мария Захарова.

По её словам, сотрудницу МИД РФ задержали в аэропорту, у неё изъяли компьютер и телефон. Москва потребовала от Парижа объяснений.

«В ходе беседы в МИД России выразили решительный протест руководству посольства Франции в Москве. В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в конечном итоге разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта. Оставлять это без последствий мы не намерены», — сказала официальный представитель ведомства в ходе брифинга.