Рассекречен новый владелец элитного особняка Ивлеевой в Истре за 120 млн рублей
Mash: Особняк Ивлеевой в Истре за 120 млн выкупил актёр Владимир Вдовиченков
Блогерша Анастасия Ивлеева, актёр Владимир Вдовиченков. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева, © ТАСС / Александр Щербак
Новым владельцем особняка блогерши Анастасии Ивлеевой в Подмосковье стал актёр Владимир Вдовиченков. По данным Mash, сделка, заключённая в конце марта, обошлась артисту в 120 миллионов рублей.
Роскошный двухэтажный дом площадью 364 квадратных метра, расположенный в коттеджном посёлке «Старый Свет» в Истринском районе, теперь принадлежит Вдовиченкову и его супруге Елене Лядовой. Помимо жилой площади, в собственность пары перешли гараж на пять автомобилей и 15 соток земли.
Изначально оценивавшийся в 150 миллионов рублей, дом был продан с дисконтом в 30 миллионов из-за финансовых обязательств Ивлеевой. Недвижимость досталась блогерше после развода с певцом Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк), которому, в свою очередь, перешли автомобили «Хаммер H2» и BMW i8.
Напомним, что именно в этот особняк в конце декабря 2024 года проник 28-летний Иван Урекян, приехавший из Молдовы. Разбив окно, он пробрался внутрь, где был обнаружен в кладовке, прячущимся от правоохранительных органов и вооружённым бейсбольной битой. Позднее блогерша Ивлеева рассказала, что Урекян является её преследователем и в августе уже предпринимал попытки проникновения в её дом.