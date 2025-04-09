Забрали телефон и держали сутки. Кремль возмущён задержанием сотрудницы МИДа во Франции
Песков назвал совершенно недопустимым задержание сотрудницы МИД РФ во Франции
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Задержав сотрудницу российского МИД, Франция пробила дно и без того испорченных отношений с Россией. Такие шаги Парижа совершенно недопустимы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Франции в рамках Венской конвенции. [К задержанной сотруднице МИД РФ] не были допущены на протяжении длительного времени представители нашей консульской службы в Париже», — сказал представитель Кремля.
Москва осуждает такие действия французского руководства и считает их непозволительными и недопустимыми по отношению к российским дипломатам. Такие враждебные шаги ещё больше усугубляют и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения, заключил Песков.
Ранее Министерство иностранных дел России вызвало на ковёр французского посла в связи с задержанием сотрудницы дипведомства во Франции. Её остановили в аэропорту, забрав у неё телефон и компьютер. Сотрудницу министерства сутки провести в пограничной зоне аэропорта. В МИД заявили, что без последствий такой шаг не останется.