Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 09:50

Забрали телефон и держали сутки. Кремль возмущён задержанием сотрудницы МИДа во Франции

Песков назвал совершенно недопустимым задержание сотрудницы МИД РФ во Франции

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Задержав сотрудницу российского МИД, Франция пробила дно и без того испорченных отношений с Россией. Такие шаги Парижа совершенно недопустимы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Франции в рамках Венской конвенции. [К задержанной сотруднице МИД РФ] не были допущены на протяжении длительного времени представители нашей консульской службы в Париже», — сказал представитель Кремля.

Москва осуждает такие действия французского руководства и считает их непозволительными и недопустимыми по отношению к российским дипломатам. Такие враждебные шаги ещё больше усугубляют и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения, заключил Песков.

Захарова уличила Францию и Британию в подготовке военной интервенции в Одессу
Захарова уличила Францию и Британию в подготовке военной интервенции в Одессу

Ранее Министерство иностранных дел России вызвало на ковёр французского посла в связи с задержанием сотрудницы дипведомства во Франции. Её остановили в аэропорту, забрав у неё телефон и компьютер. Сотрудницу министерства сутки провести в пограничной зоне аэропорта. В МИД заявили, что без последствий такой шаг не останется.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Франция
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar