Появилось видео заваленной апрельским снегом Кубани

Краснодарский край оказался во власти снегопада. Обильные осадки засыпали снегом ряд городов региона, включая Апшеронск, Хадыженск, Новокубанск, Армавир и другие населённые пункты. Местные жители делятся удивительными весенними кадрами в социальных сетях, сообщает Kub Mash.

Жители Кубани делятся кадрами заснеженных городов. Видео © VK / Краснодар Новости | Экстренный Краснодар

Некоторые водители уже успели начать подготовку к лету, поэтому сменили зимнюю резину на летнюю. «Переобутые» машины не справляются с суровыми погодными условиями, из-за чего на дорогах в регионе образуются пробки.

Машины на летней резине не могут преодолеть заледеневшие дороги. Видео © VK / Краснодар Новости | Экстренный Краснодар

Жителей региона призывают быть предельно внимательными и готовыми к возможным затруднениям в движении в связи с ухудшением погоды.