Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 09:56

Появилось видео заваленной апрельским снегом Кубани

Жители Краснодарского края делятся видео с последствиями снегопада в регионе

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Краснодарский край оказался во власти снегопада. Обильные осадки засыпали снегом ряд городов региона, включая Апшеронск, Хадыженск, Новокубанск, Армавир и другие населённые пункты. Местные жители делятся удивительными весенними кадрами в социальных сетях, сообщает Kub Mash.

Жители Кубани делятся кадрами заснеженных городов. Видео © VK / Краснодар Новости | Экстренный Краснодар

Некоторые водители уже успели начать подготовку к лету, поэтому сменили зимнюю резину на летнюю. «Переобутые» машины не справляются с суровыми погодными условиями, из-за чего на дорогах в регионе образуются пробки.

Машины на летней резине не могут преодолеть заледеневшие дороги. Видео © VK / Краснодар Новости | Экстренный Краснодар

Жителей региона призывают быть предельно внимательными и готовыми к возможным затруднениям в движении в связи с ухудшением погоды.

Москвичей предупредили о повторении снегопадов в мае и июне
Москвичей предупредили о повторении снегопадов в мае и июне

Пока снег активно засыпает регионы страны, дачников призвали не переживать раньше времени из-за неурожайного года. Специалисты рассказали, что апрельский снегопад полезен для почвы, так как защитит её от сильного промерзания, особенно при отрицательных температурах.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar