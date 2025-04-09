Песков отреагировал на браваду Зеленского о «пленных китайцах» в застенках СБУ
Песков не стал комментировать слухи о якобы попадании граждан КНР в плен ВСУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию украинской стороны о том, что ВСУ в зоне спецоперации якобы взяли в плен двух китайских граждан. Такой вопрос был задан ему в ходе встречи с журналистами.
«Нет, я никак не могу прокомментировать эту информацию», — сообщил представитель Кремля.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы пленили в зоне СВО двух граждан Китая. По его словам, бойцы были доставлены в СБУ. Позже Андрей Сибига сообщил, что в МИД Украины, чтобы разъяснить ситуацию, был вызван временный поверенный в делах КНР. В китайском Министерстве иностранных дел заявили, что Пекин никогда не посылал туда своих военных.
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