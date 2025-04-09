Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 10:01

Песков отреагировал на браваду Зеленского о «‎пленных китайцах» в застенках СБУ

Песков не стал комментировать слухи о якобы попадании граждан КНР в плен ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию украинской стороны о том, что ВСУ в зоне спецоперации якобы взяли в плен двух китайских граждан. Такой вопрос был задан ему в ходе встречи с журналистами.

«Нет, я никак не могу прокомментировать эту информацию», — сообщил представитель Кремля.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы пленили в зоне СВО двух граждан Китая. По его словам, бойцы были доставлены в СБУ. Позже Андрей Сибига сообщил, что в МИД Украины, чтобы разъяснить ситуацию, был вызван временный поверенный в делах КНР. В китайском Министерстве иностранных дел заявили, что Пекин никогда не посылал туда своих военных.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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