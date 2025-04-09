«Симпсонам» приписали предсказание о смерти Трампа уже на этой неделе

В Интернете набирает популярность видео, которое пользователи Сети уже успели окрестить «предсказанием» от создателей популярного мультсериала «Симпсоны». Якобы они смогли назвать точную дату смерти американского лидера Дональда Трампа. Кончина президента США «назначена» «Симпсонами» на 12 апреля 2025 года. Как пишет издание Daily Express, на кадрах виден персонаж, отдалённо напоминающий Трампа, который лежит в гробу.

Но фанаты сериала усомнились в достоверности видеоролика, назвав его подделкой. К тому же подобные фото уже были замечены на просторах всемирной Сети ранее. Когда в 2024 году на президента США были совершены несколько покушений, тогда же появился аналогичный кадр с Трампом в гробу и надписью «R.I.P. 1946-2024».

Исполнительный продюсер сериала Мэтт Селман официально заявил, что сцена не имеет отношения к мультфильму. Нынешнее вирусное видео пополнило ряд фейков о смерти главы Белого дома и является ещё одним примером сфабрикованных «предсказаний».