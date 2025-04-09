«Альтернатива для Германии» впервые возглавила рейтинг партий ФРГ

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые заняла первое место в рейтинге политических партий страны. Как сообщает газета Die Welt, это подтверждается результатами опроса, проведённого исследовательским институтом Ipsos в период с 4 по 5 апреля, охватившим 1000 граждан.

Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, АдГ набрала бы 25% голосов, опередив консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который поддержали бы 24% респондентов. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) составляет 15%, «Зеленых» — 11%, Левой партии — 11%, «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) — 5%, а Свободной демократической партии — 4%.

Блок ХДС/ХСС потерял пять процентных пунктов с начала марта, когда проводился аналогичный опрос, что является самым низким показателем за последние три года, отмечает Die Welt. В то же время рейтинг АдГ увеличился на три процентных пункта.