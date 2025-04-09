В Уфе задержан Дзюба

Руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Башкирии, генерал-майор внутренней службы Владислав Дзюба задержан в Уфе. Об этом сообщает СК РФ.

Правоохранители задержали главу УФСИН по Башкирии Владислава Дзюбу. Видео © Telegram / Следком

«По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый обратился к должностным лицам из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме более 3 млн рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления», — говорится в сообщении.

Сотрудники, которые были в служебной зависимости от Дзюбы, собрали деньги и передали ответственным за их хранение.

Правоохранители выявили факт преступления, возбуждено уголовное дело. Дзюба обвиняется в превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что осенью был задержан заместитель начальника УФСИН по Башкирии Евгений Макотин. Его обвинили требований денег с подчинённых. А в декабре по той же причине была задержана начальник финансово-экономического отдела УФСИН Екатерина Эсаулова.