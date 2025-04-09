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9 апреля, 11:37

«У них лапки!‎» В петербургском антикафе написали «‎Котальный диктант» вместо Тотального

В Петербурге вместо «Тотального диктанта» написали Котальный

Тотальный диктант в котокафе. Обложка © VK / Республика кошек и котов

Тотальный диктант в котокафе. Обложка © VK / Республика кошек и котов

В Санкт-Петербурге любители кошек провели «Котальный диктант» вместо Тотального. Местное кафе, позиционирующее себя как место, куда можно приходить с питомцами, поделилось кадрами с мероприятиями в соцсети.

Тотальный диктант в котокафе. Фото © VK / Республика кошек и котов

Тотальный диктант в котокафе. Фото © VK / Республика кошек и котов

Тотальный диктант в котокафе. Фото © VK / Республика кошек и котов

Тотальный диктант в котокафе. Фото © VK / Республика кошек и котов

Тотальный диктант в котокафе. Фото © VK / Республика кошек и котов

Тотальный диктант в котокафе. Фото © VK / Республика кошек и котов

«Котики, конечно, активно поддерживали участников морально своим мурчанием и обаянием. Хотя ручки им держать сложновато — всё-таки лапки!» — пошутили организаторы.

Кошки прохаживались у ног участников, сидели на коленях, но совсем не мешали участникам. Хвостатым разрешалось всячеки поддерживать своих хозяев и создавать уютную атмосферу дружеского состязания.

Названы самые трудные слова в «Тотальном диктанте»
Названы самые трудные слова в «Тотальном диктанте»

Напомним, акция «Тотальный диктант» прошла 5 апреля в 22-й раз. В этом году автором задания стала писательница и сценарист Марина Москвина, финалистка премии «Ясная Поляна» и обладательница почётного диплома Международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена. На этот раз к акции присоединилось свыше 1,3 миллиона человек по всему миру.

Татьяна Миссуми
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