Глава США Дональд Трамп всегда выделялся своим умением вести переговоры, отмечает издание The Hill. Он гордится тем, как умело может вывести оппонентов, достигая своих целей. Однако с сильными лидерами, такими как президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин, этот подход не сработает. Они продемонстрируют истинное мастерство в заключении сделок, считает автор статьи.

По его словам, российский президент устойчив в точке зрения относительно Украины, в то время как лидер Китая наращивает давление на Тайвань. В итоге обе эти страны столкнутся с «долгим и трудным разрывом» с Соединёнными Штатами.