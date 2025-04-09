Сломает зубы об монету: Трампа предупредили о неминуемом проигрыше в переговорах с Путиным
The Hill: Путин и Си Цзиньпин лучше владеют искусством переговоров
Глава США Дональд Трамп всегда выделялся своим умением вести переговоры, отмечает издание The Hill. Он гордится тем, как умело может вывести оппонентов, достигая своих целей. Однако с сильными лидерами, такими как президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин, этот подход не сработает. Они продемонстрируют истинное мастерство в заключении сделок, считает автор статьи.
По его словам, российский президент устойчив в точке зрения относительно Украины, в то время как лидер Китая наращивает давление на Тайвань. В итоге обе эти страны столкнутся с «долгим и трудным разрывом» с Соединёнными Штатами.
Диалог между РФ и США уже ведётся, а вот КНР предстоит большая работа, чтобы наладить переговоры с развязавшим торговую войну Трампом. Ранее стало известно, что Вашингтон с 9 апреля повышает ввозные пошлины на китайские товары до 104%. 2 апреля Трамп объявил о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из Китая. В ответ на это Китай установил аналогичные тарифы на товары из США и ясно дал понять, что не собирается идти на уступки.
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