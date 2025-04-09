77-летняя королева Камилла вновь «нацепила» свадебное платье, разозлив миллионы британцев

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла отпраздновала 20-летие брака, приняв участие в фотосессии в свадебном платье. Об этом сообщает таблоид Page Six.

В честь важной даты пара провела фотосессию в Италии, где 77-летняя королева выбрала элегантное белое макси-платье с длинными рукавами, созданное модельером Анной Валентайн, которая также разработала ее свадебный наряд два десятилетия назад. Для завершения своего образа Камилла добавила к платью брошь в форме ландыша от бренда «Фаберже» и жемчужные серьги.

Свадьба Чарльза, принца Уэльского, и Камиллы Паркер-Боулз состоялась 9 апреля 2005 года. Церемония прошла в часовне Святого Георга в Виндзорском замке. Это событие стало важной вехой для британской монархии, так как отношения между Чарльзом и Камиллой вызывали много обсуждений и споров. Отношение к Камилле Паркер-Боулз в обществе было и остаётся сложным. Сначала её воспринимали негативно из-за романа с принцем Чарльзом, что ассоциировалось с разрушением его брака с Дианой, любимой фигурой многих. Образ «разрушительницы семей» и сравнения с Дианой усугубляли эту репутацию.

Свадьба была скромной по сравнению с другими королевскими торжествами и имела гражданский характер. Принц Чарльз и Камилла обменялись клятвами и подписали официальный документ о браке. На церемонии присутствовали близкие друзья и члены семьи, а также некоторые представители королевской семьи.