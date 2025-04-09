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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 11:56

«Так себе ощущение»: Бывший вагнеровец рассказал об отправке на штурм без оружия

Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал об участии в штурме без оружия

Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Бойцы ВС РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Клема рассказал, что участвовал в штурме без оружия. По его словам, он хотел в зону специальной военной операции на Украине сразу после её начала, однако в военкомате ему отказали из-за недостатка военного опыта. В конечном итоге ему удалось попасть в зону боевых действий, присоединившись к ЧВК, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«Сначала был снайпером, потом минимум обучения на сапёра. Первая задача — ползти без автомата впереди штурмовой группы, снимая магнитные мины. Так себе ощущение, когда идёшь на штурм первым да ещё без оружия», — рассказал экс-вагнеровец.

В настоящее время военный работает инженером в отряде спецназа «Анвар» Вооружённых сил России. Он занимается изучением украинских боеприпасов, совершенствованием российских и разрабатывает методы оснащения дронов-камикадзе снарядами от ракетного комплекса Javelin.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России сформировали новый штурмовой отряд, состоящий из бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Основная часть личного состава и командования нового подразделения «Русь» состоит из опытных вагнеровцев, которые ранее служили в 88-й бригаде.

Александра Мышляева
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