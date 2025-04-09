Подросток из Подмосковья три месяца носил линзы-однодневки и чуть не ослеп
Подросток три месяца носил линзы-однодневки, не снимая, и чуть не лишился зрения полностью. Парню из Подмосковья было лень каждый день вставлять линзы заново. Об этом сообщает Минздрав Московской области.
Глаз подростка во время и после трёхмесячного ношения линз. Фото © Минздрав Московской области
16-летний подросток вызвал скорую, почувствовав резкую боль в глазах. В офтальмологическом отделении клинического центра он рассказал врачу о беспокоящем его слезотечении, светобоязни, отёке век и сильном помутнении зрения. В ходе осмотра специалисты нашли у него язву роговицы в левом глазу, а в правом — инородную субстанцию с ворсинками. От тяжёлого воспаления и слепоты подростка отделяло не так много времени.
Через 7 дней его выписали, сейчас с ним всё в порядке. Теперь парню предстоит реабилитация, а линзы он не сможет носить минимум полгода.
Ранее врач-офтальмолог перечислила ошибки при ношении контактных линз, из-за которых вы можете полностью ослепнуть всего за сутки. К примеру, длительное ношение может вызвать гипоксию роговицы, а если туда что-то попадёт, то в конечном итоге это приведёт к слепоте.
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