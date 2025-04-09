Подросток из Подмосковья три месяца носил линзы-однодневки и чуть не ослеп

Подросток три месяца носил линзы-однодневки, не снимая, и чуть не лишился зрения полностью. Парню из Подмосковья было лень каждый день вставлять линзы заново. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Глаз подростка во время и после трёхмесячного ношения линз. Фото © Минздрав Московской области

16-летний подросток вызвал скорую, почувствовав резкую боль в глазах. В офтальмологическом отделении клинического центра он рассказал врачу о беспокоящем его слезотечении, светобоязни, отёке век и сильном помутнении зрения. В ходе осмотра специалисты нашли у него язву роговицы в левом глазу, а в правом — инородную субстанцию с ворсинками. От тяжёлого воспаления и слепоты подростка отделяло не так много времени.

Через 7 дней его выписали, сейчас с ним всё в порядке. Теперь парню предстоит реабилитация, а линзы он не сможет носить минимум полгода.