Партия корюшки из Финского залива оказалась заражена опасным паразитом

Возбудитель дифиллоботриоза Diphyllobothrium dendriticum нашли в корюшке, выловленной в Финском заливе. Этот паразит представляет опасность для человека и может привести к дифиллоботриозу – образованию ленточных червей, длина которых может достигать до 10 м. Об этом сообщает управление ветеринарии Санкт-Петербурга.

«Заболевание сложно диагностировать и лечить», — говорится в сообщении.

Если вы уже приобрели или поймали корюшку, управление рекомендует заморозить рыбу перед приготовлением (при температуре -18°C не менее 48 часов) — это поможет обеззаразить продукт. Также жителям помрекомендовали использовать необходимые инструменты для разделки рыбы — отдельный нож, доска и посуда.