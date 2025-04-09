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9 апреля, 13:01

Партия корюшки из Финского залива оказалась заражена опасным паразитом

В корюшке из Финского залива обнаружили возбудителя дифиллоботриоза

Фото © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Фото © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Возбудитель дифиллоботриоза Diphyllobothrium dendriticum нашли в корюшке, выловленной в Финском заливе. Этот паразит представляет опасность для человека и может привести к дифиллоботриозу – образованию ленточных червей, длина которых может достигать до 10 м. Об этом сообщает управление ветеринарии Санкт-Петербурга.

«Заболевание сложно диагностировать и лечить», — говорится в сообщении.

Если вы уже приобрели или поймали корюшку, управление рекомендует заморозить рыбу перед приготовлением (при температуре -18°C не менее 48 часов) — это поможет обеззаразить продукт. Также жителям помрекомендовали использовать необходимые инструменты для разделки рыбы — отдельный нож, доска и посуда.

Врач рассказал, в каких морепродуктах скрываются паразиты
Врач рассказал, в каких морепродуктах скрываются паразиты

Ранее Life.ru рассказал, что слабосолёная щучья икра может хранить в себе опасного паразита — лентеца широкого. Данный вид ленточных червей из отряда Diphyllobothriidea попадает в организм через недостаточно прожаренную или проваренную рыбу или через плохо просоленную икру. Оказавшись в кишечнике человека, паразит готов жить там десятилетиями, достигая длины более 10 метров.

Наталья Афонина
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