Партия корюшки из Финского залива оказалась заражена опасным паразитом
В корюшке из Финского залива обнаружили возбудителя дифиллоботриоза
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Возбудитель дифиллоботриоза Diphyllobothrium dendriticum нашли в корюшке, выловленной в Финском заливе. Этот паразит представляет опасность для человека и может привести к дифиллоботриозу – образованию ленточных червей, длина которых может достигать до 10 м. Об этом сообщает управление ветеринарии Санкт-Петербурга.
«Заболевание сложно диагностировать и лечить», — говорится в сообщении.
Если вы уже приобрели или поймали корюшку, управление рекомендует заморозить рыбу перед приготовлением (при температуре -18°C не менее 48 часов) — это поможет обеззаразить продукт. Также жителям помрекомендовали использовать необходимые инструменты для разделки рыбы — отдельный нож, доска и посуда.
Ранее Life.ru рассказал, что слабосолёная щучья икра может хранить в себе опасного паразита — лентеца широкого. Данный вид ленточных червей из отряда Diphyllobothriidea попадает в организм через недостаточно прожаренную или проваренную рыбу или через плохо просоленную икру. Оказавшись в кишечнике человека, паразит готов жить там десятилетиями, достигая длины более 10 метров.