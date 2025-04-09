В честь 80-летия Великой Победы в «Дзене» появилась рубрика новостей из 1945 г.

К юбилею триумфа в Великой Отечественной войне платформа «Дзен» представляет уникальный проект — хронику событий 1945 года. На главной странице сервиса теперь доступен раздел «80 лет назад», позволяющий пользователям окунуться в атмосферу тех дней.

На главной странице «Дзена» создан специальный раздел с архивными газетными публикациями и подборками, посвящёнными празднованию Дня Победы. Он предлагает редкую возможность ознакомиться с тем, как освещались военные действия в прессе, а также узнать о повседневной жизни в тылу и культурных событиях, разворачивавшихся в переломный период войны.

«Хроника весны 1945 года» воссоздаёт для читателей настроение, преобладавшее за месяц до капитуляции Германии. Благодаря сводкам Совинформбюро и записям голоса Левитана, которые ежедневно звучали по всей стране, пользователи смогут узнать о ходе сражений и факторах, поддерживавших дух советских граждан. В создании проекта приняли участие 17 федеральных и региональных изданий.