Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 13:48

В честь 80-летия Великой Победы в «Дзене» появилась рубрика новостей из 1945 г.

Бойцы Красной армии (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artnana

Бойцы Красной армии (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artnana

К юбилею триумфа в Великой Отечественной войне платформа «Дзен» представляет уникальный проект — хронику событий 1945 года. На главной странице сервиса теперь доступен раздел «80 лет назад», позволяющий пользователям окунуться в атмосферу тех дней.

На главной странице «Дзена» создан специальный раздел с архивными газетными публикациями и подборками, посвящёнными празднованию Дня Победы. Он предлагает редкую возможность ознакомиться с тем, как освещались военные действия в прессе, а также узнать о повседневной жизни в тылу и культурных событиях, разворачивавшихся в переломный период войны.

«Хроника весны 1945 года» воссоздаёт для читателей настроение, преобладавшее за месяц до капитуляции Германии. Благодаря сводкам Совинформбюро и записям голоса Левитана, которые ежедневно звучали по всей стране, пользователи смогут узнать о ходе сражений и факторах, поддерживавших дух советских граждан. В создании проекта приняли участие 17 федеральных и региональных изданий.

В Кремле анонсировали встречи Путина с иностранными гостями на праздновании 80-летия Победы
В Кремле анонсировали встречи Путина с иностранными гостями на праздновании 80-летия Победы

Ранее Life.ru рассказывал об анонсе ЦБ РФ, приуроченном к 80-летию Великой Победы. Центральный регулятор объявил о выпуске памятных монет в честь знакового для России праздника. Коллекционерам и всем заинтересованным предложат приобрести серебряные монеты номиналом в три и 100 рублей, золотые — 50 и 10 000 рублей, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 50 рублей.

Юрий Лысенко
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