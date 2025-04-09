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9 апреля, 12:38

Легли спать и не проснулись: Два подростка умерли при загадочных обстоятельствах в Барнауле

В Барнауле расследуют уголовное дело после обнаружения тел двух подростков

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Следственные органы Барнаула в Алтайском крае начали расследование гибели двух подростков, чьи тела были найдены в посёлке Центральном. Возбуждено уголовное дело. Местные жители уверяют, что обстоятельства смерти мальчиков схожи: один из них лёг спать вечером и не проснулся, то же самое случилось и с его товарищем. Рассматриваются версии отравления неизвестным веществом или наркотической передозировки. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального СК.

«По факту смерти двух подростков в посёлке Центральном города Барнаула возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения по месту жительства двух несовершеннолетних без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из погибших подростков ранее состоял на учёте в ПДН. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинская и другие необходимые процедуры.

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Ранее стало известно, что в Уфе было найдено тело 17-летнего подростка, который пропал около полугода назад. Он направлялся в колледж статистики и информатики, где учился, но до места назначения не добрался.

Ольга Сливченко
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