Легли спать и не проснулись: Два подростка умерли при загадочных обстоятельствах в Барнауле

Следственные органы Барнаула в Алтайском крае начали расследование гибели двух подростков, чьи тела были найдены в посёлке Центральном. Возбуждено уголовное дело. Местные жители уверяют, что обстоятельства смерти мальчиков схожи: один из них лёг спать вечером и не проснулся, то же самое случилось и с его товарищем. Рассматриваются версии отравления неизвестным веществом или наркотической передозировки. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального СК.

«По факту смерти двух подростков в посёлке Центральном города Барнаула возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения по месту жительства двух несовершеннолетних без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из погибших подростков ранее состоял на учёте в ПДН. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинская и другие необходимые процедуры.