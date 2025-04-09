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9 апреля, 13:16

Россияне написали тотальный диктант в полёте на воздушном шаре

В России написали Тотальный диктант. Причём, не только на земле, но и в воздухе. В 2025 году диктант впервые провели и на воздушном шаре. До этого его уже писали в самолёте, в космосе, в метро и на теплоходе. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе мероприятия.

Тотальный диктант написали в полёте на воздушном шаре. Видео © Telegram / Тот самый телеграм-канал | Тотальный диктант

«Спасибо за поддержку наших самых безумных идей. Безумно любим! Мы всё ещё жаждем приключений! На чем полетим в следующий раз?» — написали организаторы.

«У них лапки!‎» В петербургском антикафе написали «‎Котальный диктант» вместо Тотального
«У них лапки!‎» В петербургском антикафе написали «‎Котальный диктант» вместо Тотального

Как сообщал Life.ru, акция «Тотальный диктант» прошла 5 апреля в 22-й раз. В этом году автором задания стала писательница и сценарист Марина Москвина. К акции присоединилось более 1,3 миллиона человек по всему миру.

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Telegram / Тот самый телеграм-канал | Тотальный диктант

Александра Мышляева
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