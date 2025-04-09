Россияне написали тотальный диктант в полёте на воздушном шаре

В России написали Тотальный диктант. Причём, не только на земле, но и в воздухе. В 2025 году диктант впервые провели и на воздушном шаре. До этого его уже писали в самолёте, в космосе, в метро и на теплоходе. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе мероприятия.