Россияне написали тотальный диктант в полёте на воздушном шаре
В России написали Тотальный диктант. Причём, не только на земле, но и в воздухе. В 2025 году диктант впервые провели и на воздушном шаре. До этого его уже писали в самолёте, в космосе, в метро и на теплоходе. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе мероприятия.
Тотальный диктант написали в полёте на воздушном шаре. Видео © Telegram / Тот самый телеграм-канал | Тотальный диктант
«Спасибо за поддержку наших самых безумных идей. Безумно любим! Мы всё ещё жаждем приключений! На чем полетим в следующий раз?» — написали организаторы.
Как сообщал Life.ru, акция «Тотальный диктант» прошла 5 апреля в 22-й раз. В этом году автором задания стала писательница и сценарист Марина Москвина. К акции присоединилось более 1,3 миллиона человек по всему миру.
Telegram / Тот самый телеграм-канал | Тотальный диктант