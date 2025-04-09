Раненый разведчик дошёл до своих с перебитыми ногами и в госпитале узнал о гибели брата на СВО

Разведчик из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Егор Гостюхин, который находился в госпитале с перебитыми ногами, отказался продолжать лечение, когда узнал о гибели брата Алексея в зоне спецоперации. Об этом пишет издание «Максун».

В июне 2023 года оба брата добровольно отправились защищать Родину, подписав контракт с Минобороны РФ. Когда один из братьев был на боевом задании с группой разведчиков, то ему не повезло, вместе с сослуживцами он оказался под массированным огнём противника. Мужчину контузило, а также осколками снарядов перебило ноги. По его словам, ему помогли выжить молитва и ощущение Бога.

«Обстрел шёл с трёх сторон. Была кромешная тьма. Свист пуль, разрывы снарядов. Контузия. Сначала был шок от боли. Но перетерпел. С перебитыми ногами двигался по направлению к нашим. А это несколько километров пути. Нас ещё и «птички» с неба добивали. Молился, конечно. И ощущение Бога оказалось для меня очень явственным», — поделился боец.

Ему повезло, он смог добраться в расположение российских войск, откуда его тут же эвакуировали в госпиталь. Травмы оказались тяжёлыми, достать осколки из сухожилия одной ноги хирурги смогли с трудом. Хотя конечность удалось сохранить, но сгибаться в колене она перестала. Военнослужащий теперь может передвигаться только с тростью.

В больницу ему принесли трагическое известие: родной брат погиб на передовой. Солдат не мог больше оставаться на больничной койке и уехал, чтобы достойно похоронить родственника. Мужчина уверен, что он должен продолжить своё дело и вернуться на фронт. Военнослужащий сначала попросился вновь в своё подразделение, но из-за проблем с ногами ему отказали и предложили выучиться на инженера-сапёра. Однако комиссия всё равно не допустила его.