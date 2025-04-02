«Пример преданности Родине»: Молодёжь Запорожской области почтила память Владлена Татарского

В среду, 2 апреля, в Мелитополе активисты молодёжной организации «Юг молодой» провели памятное мероприятие, приуроченное ко второй годовщине гибели военного корреспондента и блогера Владлена Татарского. Подростки возложили цветы к мемориальной доске, установленной в честь погибшего, и почтили его память минутой молчания.

«Для нас, молодого поколения, Владлен Татарский — это пример мужества, честности и преданности Родине. Он не боялся говорить правду и до последнего дня был на передовой информационной войны. Наш долг – помнить его и продолжать дело защиты интересов нашей страны. Этим возложением мы выражаем нашу скорбь и глубокое уважение к его подвигу», — поделилась руководитель молодёжного движения Юлия Клименко.