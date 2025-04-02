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2 апреля, 19:12

«Пример преданности Родине»: Молодёжь Запорожской области почтила память Владлена Татарского

В Мелитополе активисты «Юг молодой» почтили память Владлена Татарского

В Мелитополе активисты «Юг молодой» почтили память Владлена Татарского. Обложка © Предоставлено Life.ru

В Мелитополе активисты «Юг молодой» почтили память Владлена Татарского. Обложка © Предоставлено Life.ru

В среду, 2 апреля, в Мелитополе активисты молодёжной организации «Юг молодой» провели памятное мероприятие, приуроченное ко второй годовщине гибели военного корреспондента и блогера Владлена Татарского. Подростки возложили цветы к мемориальной доске, установленной в честь погибшего, и почтили его память минутой молчания.

В Мелитополе активисты «Юг молодой» почтили память Владлена Татарского. Видео © Предоставлено Life.ru

«Для нас, молодого поколения, Владлен Татарскийэто пример мужества, честности и преданности Родине. Он не боялся говорить правду и до последнего дня был на передовой информационной войны. Наш долг – помнить его и продолжать дело защиты интересов нашей страны. Этим возложением мы выражаем нашу скорбь и глубокое уважение к его подвигу», поделилась руководитель молодёжного движения Юлия Клименко.

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Напомним, что военкора не стало 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Петербурге. За терактом стояла Дарья Трепова*. Девушка передала Татарскому статуэтку, начинённую взрывчаткой. Её приговорили к 27 годам лишения свободы.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Алена Пенчугина
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