«Пример преданности Родине»: Молодёжь Запорожской области почтила память Владлена Татарского
В Мелитополе активисты «Юг молодой» почтили память Владлена Татарского
В Мелитополе активисты «Юг молодой» почтили память Владлена Татарского. Обложка © Предоставлено Life.ru
В среду, 2 апреля, в Мелитополе активисты молодёжной организации «Юг молодой» провели памятное мероприятие, приуроченное ко второй годовщине гибели военного корреспондента и блогера Владлена Татарского. Подростки возложили цветы к мемориальной доске, установленной в честь погибшего, и почтили его память минутой молчания.
В Мелитополе активисты «Юг молодой» почтили память Владлена Татарского. Видео © Предоставлено Life.ru
«Для нас, молодого поколения, Владлен Татарский — это пример мужества, честности и преданности Родине. Он не боялся говорить правду и до последнего дня был на передовой информационной войны. Наш долг – помнить его и продолжать дело защиты интересов нашей страны. Этим возложением мы выражаем нашу скорбь и глубокое уважение к его подвигу», — поделилась руководитель молодёжного движения Юлия Клименко.
Напомним, что военкора не стало 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Петербурге. За терактом стояла Дарья Трепова*. Девушка передала Татарскому статуэтку, начинённую взрывчаткой. Её приговорили к 27 годам лишения свободы.
* Внесена в список террористов и экстремистов.