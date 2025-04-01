Убийца военкора Татарского накопила почти 300 тысяч долга перед государством

Террористка Дарья Трепова* имеет задолженность перед государством почти 270 тысяч рублей. Эта сумма состоит из 96 тысяч рублей, связанных с взносами по индивидуальному предпринимательству, и 170 тысяч рублей — за неоплаченные коммунальные услуги.

По данным Mash, Трепова* планировала заниматься продажей книг в интернете, но впоследствии отвлеклась на террористическую деятельность. Она не закрыла свое ИП, что привело к накоплению долгов. Хотя индивидуальное предпринимательство было ликвидировано в декабре прошлого года, ей все равно предстоит расплатиться с долгами. Кроме того, задолженность за коммунальные услуги относится к квартире, унаследованной от покойного отца. На обе суммы начисляются пени.

Чтобы погасить свои долги, Треповой придется как минимум два года работать в швейном цеху колонии ИК-2 в Мордовии, где она будет шить армейскую форму за зарплату 22 440 рублей в месяц. Ранее несколько заключенных из этого региона подавали иски по гораздо меньшим долгам и выигрывали суды, поскольку не имели возможности оплачивать коммунальные услуги во время нахождения в тюрьме.