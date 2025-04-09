Доктор Мясников уже 50 лет каждый день пьёт алкоголь и обожает «Доширак»

Своими неожиданными вредными привычками поделился доктор Александр Мясников, который для многих россиян является большим экспертом в области здоровья. Порталу «Страсти» он рассказал, что не всегда отказывается от фастфуда и на протяжении последних 50 лет ежедневно употребляет небольшие порции алкоголя.

Александр Леонидович говорит, что придерживается принципа умеренности. То есть он не настаивает на полном отказе от не самой полезной пищи и, например, обожает пельмени и макароны, которые позволяет себе раз в месяц.

«Самое главное — обязательно раз в 2-3 недели съедаю лапшу быстрого приготовления. Для меня это самое вкусное. Когда хочу себе доставить радость, беру лапшу «Доширак». Для меня это праздник», — поделился врач.

Он также добавил, что, в отличие от многих, не испытывает любви к сладкому, что упрощает ему процесс ограничения. Тем не менее, он не отказывается от небольшой порции алкоголя каждый день и не считает это чем-то плохим.

«Честно скажу, что уже 50 лет выпиваю каждый день малую дозу алкоголя. Я 50 лет это делаю, и посмотрите на меня. А вот вы это не делаете, и посмотрите в зеркало на себя. Может давайте пойдём поборемся на ковёр или возьмём штангу? Мне 71 год, а я штангу в 130 килограмм жму 3 раза от груди. А вы сможете так?» — заявил Мясников.