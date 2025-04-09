«Слышу, Абрек — двести»: Комбат «АрБата» чудом выжил после ранения и уничтожил снайпера ВСУ

Командир добровольческого батальона «АрБат» Айк Гаспарян с позывным «Абрек» сумел подняться после ранения в зоне СВО и уничтожить стрелявшего в него снайпера. Об этом военный рассказал Эдгарду Запашному в программе «Мужики» на телеканале «Звезда».

«В один момент я услышал щелчок, упал и лежал без движения. И слышу, ребята передают нашему командиру «Абрек — двести». А я думаю, неужели это душа из тела вышла и слышит. А потом чувствую, что-то тёплое потекло по лицу. А каска слетела. Я трогаю, смотрю — кровь», — рассказал Гаспарян.

По его словам, он понял, что живой, почувствовав тепло крови. Пошевелил ногами и руками, и это заметили сослуживцы, закричавшие «нет, он триста, триста, срочно эвакуацию!»

Боли Гаспарян не чувствовал — пуля прошла навылет. Он поднялся и, выбежав, неприцельно выстрелил из РПГ-18 «Муха» в сторону, где находился противник. Снаряд угодил в чердак, из которого через секунды вылетели ботинки украинского снайпера.