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Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 13:32

Набиуллина сообщила о разморозке половины заблокированных активов россиян

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Западные страны разблокировали почти половину зарубежных активов россиян, которые подверглись заморозке ещё в 2022 году после начала СВО. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме.

«Одновременно вместе с Минфином и правительством в целом делаем всё для разблокировки иностранных активов российских инвесторов. И с учётом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году», — уточнила она.

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Напомним, Европа объявила о санкциях против Национального расчётного депозитария (НРД) в 2022 году. Деньги и ценные бумаги россиян оказались заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Бельгийское издание Echo написало, что замороженные активы РФ в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро за первый триместр 2024 года.

Татьяна Миссуми
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