Набиуллина сообщила о разморозке половины заблокированных активов россиян

Западные страны разблокировали почти половину зарубежных активов россиян, которые подверглись заморозке ещё в 2022 году после начала СВО. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме.

«Одновременно вместе с Минфином и правительством в целом делаем всё для разблокировки иностранных активов российских инвесторов. И с учётом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году», — уточнила она.