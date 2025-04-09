Набиуллина сообщила о разморозке половины заблокированных активов россиян
Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Западные страны разблокировали почти половину зарубежных активов россиян, которые подверглись заморозке ещё в 2022 году после начала СВО. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме.
«Одновременно вместе с Минфином и правительством в целом делаем всё для разблокировки иностранных активов российских инвесторов. И с учётом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году», — уточнила она.
Напомним, Европа объявила о санкциях против Национального расчётного депозитария (НРД) в 2022 году. Деньги и ценные бумаги россиян оказались заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Бельгийское издание Echo написало, что замороженные активы РФ в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро за первый триместр 2024 года.